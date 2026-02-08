1. Lig'in İstanbul derbisinde gol sesi yok

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından İstanbulspor 32, Ümraniyespor ise 28 puana yükseldi.



İstanbulspor, gelecek hafta Çorum'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Murathan Çomoğlu



Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Hoti (Dk. 56 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 80 Serkan Göksu), Dokanovic, Soukou (Dk. 56 Barış Ekincier), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Oğuz Yıldırım (Dk. 57 Ali Turap Bülbül), Benny (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş)



İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 70 Cham), Duran Şahin, Muhammed Mert (Dk. 71 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), Mamadou (Dk. 87 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol)



Sarı kartlar: Dk. 14 Yusuf Ali Özer, Dk. 83 Araujo (İstanbulspor), Dk. 75 Benny (Eminevim Ümraniyespor)



