Rize, Galatasaray'a deplasman değil

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
GALATASARAY'IN 3 ŞUTU DA DİREKTEN DÖNDÜ
Gaatasaray'ın 10. dakikada Sara, 48. dakikada Noa Lang ve 82. dakikada Mauro Icardi ile 3 şutu direkten döndü.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang ayrıca 19. dakikada Barış Alper'e asist yapmayı başardı.
GALATASARAY'DAN RİZE DEPLASMANINDA MÜTHİŞ SERİ
Çaykur Rizepsor'a rakip olduğu son 8 lig maçını toplam 27 gol atarak kazanan Galatasaray, puanını 52'ye yükseltmeyi başardı.
RİZESPOR, İKİ MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ
Evinde iki maç sonra mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
OKAN BURUK, ESKİ TAKIMINA PUAN VERMİYOR
Galatasaray, Okan Buruk döneminde ise Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı 6. maçını da kazandı.
JUVENTUS ÖNCESİ SON PROVA EYÜPSPOR
Galatasaray, gelecek hafta ikas Eyüpspor'u ağırlayacak ve ardından Juventus ile yine evinde karşılaşacak.
Çaykur Rizespor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ KADRODA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile başladı.
Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu da kadroda yer almadı.
Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey ise maça yedek başladı. Sacha Boey daha sonra oyuna dahil oldu ve yeniden Galatasarya formasını terletti.
RİZESPOR İKİ İSİMDEN YOKSUN
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe'dan oluşan 11'le çıktı.
Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Her iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1
21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.
62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2
73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.
90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Papanikolaou), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Laçi (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 75 Pierrot)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 Icardi), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen
Goller: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Yunus Akgün, Dk. 73 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor), 45+2 Osimhen (Galatasaray)
