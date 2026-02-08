Beşiktaş Alanyaspor canlı yayın, Kesintisiz linki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.



MUHTEMEL 11'LER





Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.







Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.



BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor. Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR



Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak. Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.



ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.



YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK



Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek. Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek. Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.



BEŞİKTAŞ, LİGDE İÇ SAHADAKİ SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç maçta 9 puan topladı. Sahasında 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle seriye başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da aynı skorla geçmeyi başardı. Ligde geçen hafta Konyaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısıa da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı amaçlıyor. Beşiktaş, üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son dönemi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yaşamıştı.



BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde 9, kupada ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 3 ayı aşkın süreçte mağlup olmadı. Bu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor'la ise berabere kaldı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alarak namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.



BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ



Siyah-beyazlı takımın Alanyaspor maçındaki en büyük kozu kaptan Orkun Kökçü. Süper Lig'de Eyüpspor ve Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçlarında rakip ağları birer kez sarsan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev yaptı. Orkun, kaydettiği 3 golün yanı sıra son haftalarda gösterdiği performansla da teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.



20. RANDEVU





Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek. Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ, SON 5 MAÇTA GALİP GELEMEDİ



Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise "Dolmabahçe"de ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı. Bu sezonun ilk yarısında ise oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.



İSTANBUL'DAKİ 10 MAÇ



İki takım "Dolmabahçe"de 10. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçlardan biri ise 1-'lik skorla sona erdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 21, Alanyaspor 7 gol kaydetti.







