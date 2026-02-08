08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-279'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-149'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-481'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Stoilov: '' Her puan çok değerli''

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Şubat 2026 19:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ligde alınan her puanın değerli olduğunu belirtti.

Stoilov, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''HÜCUM ANLAMINDA ÜRETKENLİĞİ GÖSTEREMEDİK'' İki takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Defansif anlamda iyi organize olduk ama hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik." dedi.

Stoilov, galip gelmek için ön alanda daha fala pozisyon üretmeleri gerektiğini aktardı.

''HER PUAN ÇOK DEĞERLİ''

Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarının pozisyon üretmek olduğunu anlatan Stoilov, "Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum, burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı, onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
