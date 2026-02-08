Tarık Biberovic: 'Fenerbahçe bir imparatorluktur'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yenen Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tarık Biberovic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle 15 sayı fark vardı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnancımız sayesinde bu maçı kazandık. Biz Türk oyuncular olarak yabancı arkadaşlarımıza bu maçın ne kadar önemli olduğunu yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu tür maçlarda yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. 'Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım' dedik. Hiçbirimiz kaybedeceğimizi düşünmedik."

"FENERBAHÇE BİR İMPARATORLUKTUR"

Herkesin Fenerbahçe'yi yenmek istediğini dile getiren Biberovic, "Fenerbahçe bir imparatorluktur ve herkes onu yenmek istiyor. Bunun için yüzde 200 vermelisiniz. Bütün oyuncular bunun farkında. Herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız da çok disiplinli ve kaybetmeye tahammülü yok. Biz sahada asla ve asla kaybetmeyi kabul etmeyiz. Özellikle bu maçta onlara kesinlikle böyle bir şey vermeyiz." ifadelerini kullandı.