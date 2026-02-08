08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-279'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-149'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-481'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Tarık Biberovic: "Fenerbahçe bir imparatorluktur"

Galatasaray derbisinde alınan 79-77'lik galibiyetin ardından konuşan Tarık Biberovic, inançla mücadele ettiklerini vurguladı.

calendar 08 Şubat 2026 20:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yenen Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.
 
Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tarık Biberovic ise şunları kaydetti:
 
"Rakibimizle 15 sayı fark vardı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnancımız sayesinde bu maçı kazandık. Biz Türk oyuncular olarak yabancı arkadaşlarımıza bu maçın ne kadar önemli olduğunu yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu tür maçlarda yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. 'Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım' dedik. Hiçbirimiz kaybedeceğimizi düşünmedik."
 
"FENERBAHÇE BİR İMPARATORLUKTUR"
 
Herkesin Fenerbahçe'yi yenmek istediğini dile getiren  Biberovic, "Fenerbahçe bir imparatorluktur ve herkes onu yenmek istiyor. Bunun için yüzde 200 vermelisiniz. Bütün oyuncular bunun farkında. Herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız da çok disiplinli ve kaybetmeye tahammülü yok. Biz sahada asla ve asla kaybetmeyi kabul etmeyiz. Özellikle bu maçta onlara kesinlikle böyle bir şey vermeyiz." ifadelerini kullandı.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
