Güven Yalçın'ın Beşiktaş'a karşı çarpıcı istatistiği

Corendon Alanyaspor'un 27 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın şansı bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı tuttu.
Güven, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol attı.
Alanyaspor'un 2-0 kazandığı 31 Ağustos 2025'teki maçın son 22 dakikasında görev alan Güven, fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Dolmabahçe'deki maçta ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda eski takımının ağlarını havalandırdı ve sevinmedi.
Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçı dışında oynadığı 13 lig maçında da 3 gol attı.
Güven, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol attı.
Alanyaspor'un 2-0 kazandığı 31 Ağustos 2025'teki maçın son 22 dakikasında görev alan Güven, fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Dolmabahçe'deki maçta ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda eski takımının ağlarını havalandırdı ve sevinmedi.
Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçı dışında oynadığı 13 lig maçında da 3 gol attı.