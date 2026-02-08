08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-275'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-145'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-477'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Güven Yalçın'ın Beşiktaş'a karşı çarpıcı istatistiği

Corendon Alanyaspor'un golcüsü Güven Yalçın, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçta 3 gol attı.

calendar 08 Şubat 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 20:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Güven Yalçın'ın Beşiktaş'a karşı çarpıcı istatistiği


Paylaş:

Corendon Alanyaspor'un 27 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın şansı bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı tuttu.

Güven, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol attı.

Alanyaspor'un 2-0 kazandığı 31 Ağustos 2025'teki maçın son 22 dakikasında görev alan Güven, fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Dolmabahçe'deki maçta ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda eski takımının ağlarını havalandırdı ve sevinmedi.

Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçı dışında oynadığı 13 lig maçında da 3 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
