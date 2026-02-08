Beşiktaş, 5 dakikada 'Oh' çekti

Beşiktaş, 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından beraberliği yakaladı.
Alanyaspor'a karşı maçın başında yediği 2 golle geriye düşen Beşiktaş, VAR uyarısının ardından 43. dakikada penaltı kazandı ve Orkun Kökçü ile farkı 1'e indirdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, 53. dakikada skoru eşitledi. İlk maçına çıkan transferlerden Agbadou kafasıyla asisti yaptı, Hyeon-Gyu Oh ise rövaştayla topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
5 dakika süren VAR incelemesinin ardından Oh'un golü geçerli sayıldı.
Alanyaspor'a karşı maçın başında yediği 2 golle geriye düşen Beşiktaş, VAR uyarısının ardından 43. dakikada penaltı kazandı ve Orkun Kökçü ile farkı 1'e indirdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, 53. dakikada skoru eşitledi. İlk maçına çıkan transferlerden Agbadou kafasıyla asisti yaptı, Hyeon-Gyu Oh ise rövaştayla topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
5 dakika süren VAR incelemesinin ardından Oh'un golü geçerli sayıldı.