08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
0-1DA
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-037'
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
2-0DA

Kayerispor'a peş peşe kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sakatlık geçiren Majid Hosseini, 6 ay süre ile sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayerispor'a bir kötü haber daha geldi.
SüperLig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sakatlık geçiren Majid Hosseini, 6 ay süre ile sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında oynanan RAMS Başakşehir FK maçında sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile alakalı Kayserispor Kulübü tarafından bilgilendirme yapıldı.

İç Anadolu temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Majid Hosseini, 17 Ağustos 2025 tarihinde Rams Başakşehir Kulübü ile oynadığımız müsabakada sakatlanmıştır. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen detaylı tetkikler sonucunda oyuncumuza Aşil Tendiniti teşhisi konulmuştur. Futbolcumuz derhal konservatif tedavi programına alınmıştır. Ancak futbolcumuz, kendisine uygulanan konservatif tedavi ve iyileşme programına arzulanan seviyede yanıt verememiş, sakatlığı progresif şekilde ilerlemiştir. 18 Kasım 2025 tarihinde Futbolcumuz ülkesi İran adına Özbekistan karşısında oynadığı müsabakada aynı bölgeden tekrar sakatlanan futbolcumuz Majid Hosseini tekrar tedavi altına alınmıştır. Futbolcumuz uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, 28 Ocak 2026 tarihinde üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşamıştır.

Futbolcumuzun tedaviye arzulanan seviyede cevap verememesi ve uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği yönündeki bilimsel görüş birliği doğrultusunda futbolcumuz alanında uzman hekimlerce görülen tıbbi lüzum uzerine 5 Şubat 2026 tarihinde Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Futbolcumuz Majid Hosseini, cerrahi müdahale ile sonuçlanan Kronik Aşil Tendiniti nedeniyle en az 6 ay süreyle futboldan uzak kalacaktır" denildi. 

Öte yandan Kayra Cihan ve Makarov hakkında da açıklama yayımlayan İç Anadolu temsilcisi şu ifadelere yer verdi;

"Denis Makarov: Sağ üst adelede ağrısı olan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sağ rectus femoris (üst adele orta gurup kası) kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Kayra Cihan: Sol diz arkasında ağrı şikayeti olan sporcumuzun muayene ve tetkikleri sonucunda baker kist rüptürü tanısı konulmuş olup, tedavisi devam etmektedir."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.