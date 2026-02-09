08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Hollanda Açık Dartta şampiyonluk!

Hollanda Açık Dart turnuvasında Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu

09 Şubat 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hollanda Açık Dartta şampiyonluk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Hollanda Açık Dart Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Hollanda'nın Assen kentinde gerçekleştirilen organizasyona 15 ülkeden 400 sporcu katıldı.

Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Zehra Gemi, bireysel genç kızlar kategorisinde ise ikinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dart Milli Takımlar Sorumlusu Yusufcan Korucu, milli sporcuların büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Hem Zehra Gemi hem de Ayşegül Karagöz burada bize ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başta milli takım antrenörümüz Murat Dirier olmak üzere federasyon yetkilileri ile katkı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
