Galatasaray, son 2 maçtır gol yemiyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi.
Geçen hafta Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçta ise Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, söz konusu 2 karşılaşmadan önceki 12 lig müsabakasının 10'unda gol yemişti.
