Snowboar'da altın madalya Çekya'nın!

Çek Zuzana Maderova, snowboard kadınlar paralel büyük slalomda altın madalyaya ulaştı.

calendar 09 Şubat 2026 00:48
Haber: AA
Snowboar'da altın madalya Çekya'nın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kadınlar paralel büyük slalom kategorisinde Çek Zuzana Maderova, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde snowboard kadınlar paralel büyük slalom müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında bitiş çizgisini Avusturyalı Sabine Payer'in 0.83 saniye önünde geçen Zuzana Maderova, altın madalya kazandı.

Payer'in gümüş madalya elde ettiği snowboard kadınlar paralel büyük slalomun üçüncülük müsabakasında ise vatandaşı Elisa Caffont'u 0.11 saniyeyle geride bırakan İtalyan Lucia Dalmasso, bronz madalya aldı.

