Snowboar'da altın madalya Çekya'nın!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kadınlar paralel büyük slalom kategorisinde Çek Zuzana Maderova, altın madalya elde etti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde snowboard kadınlar paralel büyük slalom müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Final yarışında bitiş çizgisini Avusturyalı Sabine Payer'in 0.83 saniye önünde geçen Zuzana Maderova, altın madalya kazandı.
Payer'in gümüş madalya elde ettiği snowboard kadınlar paralel büyük slalomun üçüncülük müsabakasında ise vatandaşı Elisa Caffont'u 0.11 saniyeyle geride bırakan İtalyan Lucia Dalmasso, bronz madalya aldı.
