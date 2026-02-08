Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası penaltı tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi.
Yapılan açıklamada "Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!" ifadeleri kullanıldı.
Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız! pic.twitter.com/qt4SvEfOCp
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 8, 2026