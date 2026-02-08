08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
0-1DA
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-035'
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
2-0DA

Joao Pereira'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Joao Pereira'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ GOLÜNE TEPKİ

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Joao Pereira "Analiz yaparken son maçlarını izledik. Geride bizim gibi 5'li oynayan takımlara karşı maçlarını izledim. Bugün konuşasım yok. Mesleğinize saygım nedeniyle bugün burada konuşuyorum. Konuşacağım, çünkü işine saygı duyuyorum. Beşiktaş deplasmanına geldik, 30. dakikadaki penaltıya kadar iyi oynadık. Çalıştığımız, keyif aldığımız şeyleri yaptık sahada. Sonra penaltı oldu ve biraz düştük. İkinci yarı başladı, sonra gol pozisyonunu herkes gördü zaten." dedi.

"BAKALIM BİZİM İÇİN NE KONUŞULACAK!"

Açıklamalarına devam eden Joao Pereia "Biz oynadık. Topa sahip olduk. Kolay değil tabii ki Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş da baskıyı artırdı. Herkes her şeyi gördü. Türk futbolu neden bazen daha iyiye gitmiyor, belki de sebep budur. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışındaki takımlar konuşulmuyor. Ben bu hafta bizim hakkımızda konuşulanları dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER MÜDAHALE ETMESİN!"

Hakem kararlarına tepki gösteren Joao Pereira "Benim tek isteğim müdahale olmadan maçları oynamak. Penaltı sonrası olanları gördük. Herkes görüyor ki biz iyi futbol oynuyoruz, belki kazanamıyoruz ama eskiden 25 dakika iyi oynuyorduk, bugün 35 dakika iyi oynadık. İleride 40 dakika, 45 dakika yapacağız. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Ciddi efor sarf ettiler. Biz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
