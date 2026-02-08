08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
0-1DA
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-037'
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
2-0DA

Milli güreşçilerimizden madalya

Zagreb Açıkta mindere çıkan iki sporcumuz madalya kazandı. 82 kiloda mücadele eden Yusuf Sarıçiçek altın madalya kazanırken, aynı organizasyonda 55 kiloda mücadele eden Ömer Halis Recep ise bronz madalyanın sahibi oldu.

calendar 08 Şubat 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Milli güreşçilerimizden madalya
Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre; Yüksel Sarıçiçek, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.

MADALYA YOLU

Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 

ÖMER HALİS RECEP'TEN BRONZ MADALYA

Organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
