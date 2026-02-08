Beşiktaş'ın belalısı Alanyaspor

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanamadı.
Siyah-beyazlılar, bu maçların 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde ise Akdeniz temsilcisine mağlup oldu.
Beşiktaş, Alanyaspor karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etmişti.
