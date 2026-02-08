Orkun Kökçü'den ligdeki son 3 maçta 3 gol

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 19. haftada ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı ve 20. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçların ardından Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.
Orkun, ayrıca Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede de takımının tek golünü kaydetti.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 19. haftada ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı ve 20. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçların ardından Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.
Orkun, ayrıca Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede de takımının tek golünü kaydetti.