Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Alanyaspor, 9. dakika ve 16. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle mücadelede bir anda 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Güven, eski takımına karşı bu sezon oynadığı 2 lig maçında 3. kez ağları havalandırmış oldu.
VAR UYARISIYLA PENALTI
Beşiktaş, Oh'a ceza sahası içinde yapılan müdahale nedeniyle VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Orkun Kökçü, 32. dakikada penaltıdan farkı 1'e indirdi. Beşiktaş'ın milli yıldızı, son 4 maçında da fileleri havalandırmış oldu.
5 DAKİKADA VAR ONAYI VE GOL!
Beşiktaş, 53. dakikada yeni transferi Hyeongyu Oh'un rövaşata golü ile skoru eşitledi. Ancak, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 5 dakika süren VAR incelemesi ve hakem Oğuzhan Çakır'ın monitörden izlemesi sonrası gol geçerlilik kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ
Yenilmezlik serisi 13 maça çıkan ancak evindeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, puanını 37 yaptı.
ALANYASPOR, 6 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A YENİLMİYOR
Beşiktaş'a karşı oynadığı son 6 lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, 23 puana yükseldi.
GELECEK HAFTA ZORLU RANDEVU
Beşiktaş, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında Tümosan Konyaspo'u ağırlayacak.
SERGEN YALÇIN'DAN 9 DEĞİŞİKLİK
Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şans bekledi.
Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.
Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.
Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
ÜÇ YENİ TRANSFER İLK 11'DE
Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.
Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.
Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.
16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.
45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.
53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.
61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.
71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.
84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Murillo), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 88 Salih Uçan), Cengiz Ünder (Dk. 88 Rashica), Cerny (Dk. 78 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Oh
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 83 Fatih Aksoy), Ruan (Dk. 83 Enes Keskin), Hagi (Dk. 62 Meschak), Hwang (Dk. 73 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 62 Mounie)
Goller: Dk. 9 ve 16 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 33 Orkun Kökçü (Penaltıdan), Dk. 53 Oh (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 1 Cerny, Dk. 44 Oh (Beşiktaş), Dk. 45+2 Joao Pereira (Teknik direktör), Dk. 64 Ertuğrul Taşkıran (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Lima, Dk. 85 Victor, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
