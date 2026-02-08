Manisa'dan Boluspor'a fark; 9 maçlık seri

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 4-1'lik skorla kazandı.



Manisa, 9. dakikada Ayberk Karapo'nun golüyle öne geçti. Lois Diony, 36. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarma fırsatını geri çevirdi. Boluspor, 39. dakikada Rasheed Akanbi ile skora eşitliği getirdi.



Ev sahibi ekip, 53. dakikada Lois Diony ile yeniden öne geçti. Boluspor'da Mario Balburdia, 63. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Manisa, 81. dakikada Mamadou Cissokho ve 88. dakikada Lois Diony ile farka koştu.



Bu sonucun ardından Manisa FK, ligdeki namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 34 puana yükseldi.



Son 4 maçta 3. kez mağlup olan Boluspor ise 35 puanda kaldı.



Manisa, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer



Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik) Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez) Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+4 Ahmet Şen) Yusuf Talum (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit) Diony



Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia, Liço, Barış Alıcı (Dk. 72 Devran Şenyurt) Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Mustafa Alptekin Çaylı), Rasheed, Arda Usluoğlu



Goller: Dk. 9 Ayberk Karapo, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed (Boluspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 63 Balburdia (Boluspor), Dk. 90+5 Adekanye (yedek kulübesinde) (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 59 Yusuf Talum, Dk. 68 Lindseth, Dk. 70 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 71 Lima, Dk. 79 Gökhan Akkan (Boluspor)







