08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-275'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-145'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-477'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Manisa'dan Boluspor'a fark; 9 maçlık seri

Manisa FK, sahasında ağırladığı Boluspor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup serisini 9 maça çıkardı.

calendar 08 Şubat 2026 21:11 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 21:25
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 4-1'lik skorla kazandı.

Manisa, 9. dakikada Ayberk Karapo'nun golüyle öne geçti. Lois Diony, 36. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarma fırsatını geri çevirdi. Boluspor, 39. dakikada Rasheed Akanbi ile skora eşitliği getirdi.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Lois Diony ile yeniden öne geçti. Boluspor'da Mario Balburdia, 63. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manisa, 81. dakikada Mamadou Cissokho ve 88. dakikada Lois Diony ile farka koştu.

Bu sonucun ardından Manisa FK, ligdeki namağlup serisini 9 maça çıkardı ve 34 puana yükseldi.

Son 4 maçta 3. kez mağlup olan Boluspor ise 35 puanda kaldı.

Manisa, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik) Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez) Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+4 Ahmet Şen) Yusuf Talum (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit) Diony

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia, Liço, Barış Alıcı (Dk. 72 Devran Şenyurt) Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Mustafa Alptekin Çaylı), Rasheed, Arda Usluoğlu

Goller: Dk. 9 Ayberk Karapo, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 63 Balburdia (Boluspor), Dk. 90+5 Adekanye (yedek kulübesinde) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 59 Yusuf Talum, Dk. 68 Lindseth, Dk. 70 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 71 Lima, Dk. 79 Gökhan Akkan (Boluspor)

 

