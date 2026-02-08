08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-279'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-149'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-481'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Sergen Yalçın'dan ilk ve yeni isimler için cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

calendar 08 Şubat 2026 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 19:46
Haber: Sporx.com
Sergen Yalçın'dan ilk ve yeni isimler için cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerin maça ilk 11'de başlayacak olmasıyla ilgili soru üzerine Sergen Yalçın "Kazanmak istiyoruz, kendi sahamızdayız. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. 3 yeni oyuncumuz var, hazırlar. Geldikleri yerde oynayan oyuncular. Sadece Murillo'nun yorgunluğu var. Diğer oyuncular hazırlar. Onlar da bir alışma süreci yaşayacak ama futbolun dili birdir. Umarım iyi ve güzel bir maç olur." dedi.

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın "Son haftalarda performansımız iyi, kaybetmiyoruz. Bir ritim yakalamak istiyoruz. İdeale yakın kadro bu diye düşünüyoruz. Takımımıza katkı verecek, direkt olayın içine katılacak oyuncular istiyoruz. Agbadou, Oh, Junio takımlarında oynuyorlardı, hazır. Murillo da hazır, oynuyordu. Bu maç için böyle bir değerlendirme yaptık. Haftaya belki hepsi oynar. Şu andaki mevcut durum, doğru işler yapılmış gibi görünüyor. İşin bir de saha boyutuna bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN ALANYASPOR MAÇI İLK 11'İ

Resim


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.