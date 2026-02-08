Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Bodrum FK oldu.



Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Arlind Ajeti, 45 ve 69. dakikada Ali Habeşoğlu, 73. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 42'ye yükseltti. Adana Demirspor -28 puanla haftayı kapattı.



Gelecek hafta 1. Lig'de Adana Demirspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel



Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Diyar Zengin), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 85 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 78 Yunus Gündoğdu), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya)



Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Omar Imeri, Ajeti (Dk. 85 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan (Dk. 75 Adem Metin Türk), Ali Aytemur (Dk. 65 Brazao), İsmail Tarım, Ege Bilsel (Dk. 65 Hotic), Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi



Goller: Dk. 11 ve 43 Ajeti, Dk. 45+1 ve 69 Ali Habeşoğlu, Dk. 76 Seferi (Sipay Bodrum FK)



Sarı kartlar: Dk. 5 Seferi, Dk. 36 İsmail Tarım, Dk. 84 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 7 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)



