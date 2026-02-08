İtalyan babadan Kenan Yıldız paylaşımı: 'Çocukların yeni umudu'

İtalya'da bir babanın yaptığı Kenan Yıldız paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



İtalyan baba, paylaşımında Kenan Yıldız'ın yalnızca bir futbolcu değil, yeni nesil için bir kahraman figürü haline geldiğini vurguladı. Oğlunun futbolla çok ilgili olmadığını belirten baba, buna rağmen Kenan Yıldız'ın onda özel bir karşılık bulduğunu şu sözlerle anlattı:



"İNSANIN KALBİNE İYİ GELİYOR"



"Kenan Yıldız, sırtına 10 numarayı alan bu genç çocuk, insanın kalbine iyi geliyor. Bunu oğlum Ludovico'da görüyorum. O, yaşıtlarının çoğu gibi futbol delisi biri değil ve ben onu hiçbir zaman Juventus'a yönlendirmedim ya da zorlamadım."



"OĞLUMUN GÜNCEL KAHRAMANLARA İHTİYACI VAR"



Paylaşımda, babanın geçmişin efsanelerinden bahsettiği ancak çocukların bugünün kahramanlarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi:



"Ben de ona Gianluca Vialli ve Alessandro Del Piero'dan bahsettim… Ama onun bugüne, güncel kahramanlara ihtiyacı var. Her şeyin somut ve hissedilebilir olması için bu gerekli."







"SANKİ THOR'UN ÇEKİCİ YA DA SUPERMAN PELERİNİ GİBİ"



Juventus mağazasında yaşanan bir anı ise paylaşımın en çarpıcı bölümlerinden biri oldu. Baba, oğluna farklı oyuncaklar alabileceğini söylemesine rağmen aldığı yanıtın çok net olduğunu aktardı:



-"Oğlum, bu formaya vereceğimiz parayla sana birçok oyuncak alabilirim… Emin misin?"



- "Baba, ben Kenan Yıldız'ın formasını istiyorum."



Bu anı, baba tarafından şu sözlerle özetlendi:



"Nokta. Sanki Thor'un çekici ya da Superman'in pelerini gibi."



Paylaşımda ayrıca, Juventus'un Kenan Yıldız'ın çocukluğundan itibaren hikâyesini anlatan kısa videosunun, küçük Ludovico tarafından 56 kez izlenmek istendiği ve çocukla birlikte uyunduğu da belirtildi.



Paylaşım, "Tünelin sonunda ışık var. Bizi hayal kurmaya devam ettir, çocuk!" sözleriyle sona ererken, futbolun yeni nesiller üzerindeki umut ve ilham gücünü güçlü şekilde yansıttı.



