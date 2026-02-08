Bryan Mbeumo'ya Muhammed Salah benzetmesi!

Manchester United eski futbolcusu Owen Hargreaves, takımın golcüsü Brian Mbeumo'yu Mohamed Salah'a benzetti.



Mbemo, Michael Carrick'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Manchester United formasıyla çıktığı 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı. 26 yaşındaki Kamerunlu forvet, Premier League'de bu sezon oynadığı 20 maçta 9 gol kaydederek takımının en golcü ismi konumuna geldi.



"BANA MUHAMMED SALAH'I HATIRLATIYOR"



Metro'nun aktardığına göre Hargreaves, TNT Sport'a verdiği röportajda Mbemo için şu ifadeleri kullandı:



"26 yaşında ve ne yapması gerektiğini biliyor. Bu onda var. Üst düzey bir bitirici, bana Mohamed Salah'ı hatırlatıyor. Doğru pozisyonlarda gol atabilme yeteneğine sahip ve bunu istikrarlı şekilde sürdürüyor. Bana göre bu, çok değerli ve harika bir özellik."



