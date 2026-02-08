Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle son buldu.
Konyaspor, İlhan Palut'un ikinci döneminde ilk maçında çıktı. Göztepe gibi güçlü bir takım karşısında zaman zaman etkili oyun ortaya koyan Konyaspor, yeni teknik direktörüyle ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
Bu beraberlik sonrasında Konyaspor 20, Göztepe 40 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.
18. dakikada Muleka'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Bardhi'nin köşe vuruşundan attığı pasta ceza sahası dışından topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)
Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
