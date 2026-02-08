Alperen Şengün, ikinci kez All-Star

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.



2025 NBA All-Star'da yer alan Alperen, böylece üst üste ikinci kez bu onuru yaşadı.

ALL-STAR NE ZAMAN?



Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.



ALPEREN'İN BU SEZON RAKAMLARI



23 yaşındaki milli yıldızımız, bu sezon oynadığı 44 maçta yüzde 49.6 şut isabet oranıyla 20.8 sayı, 9.4 ribaund, 6.3 asist ortalamaları yakaladı.



Alperen, NBA kariyerinde oynadığı 330 maçta ise 16.7 sayı, 8.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturdu.



