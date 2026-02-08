İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester City maçı 2-1 kazandı.



ŞAHANE BİR FRİKİK GOLÜ!



Maçın 74. dakikasında Dominik Szoboszlai muhteşem bir frikik golünün altına imza attı.



M. CITY İNANILMAZ DÖNDÜ



Konuk ekip Manchester City 84. dakikada Bernardo Silva ile durumu 1-1 yaptı. Maçın 90+3. dakikasında Erling Haaland penaltıyı gole çevirdi ve Manchester City maçı kazandı.



Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 50'ye yükseltti. Liverpool 39 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Sunderland'e konuk olacak. Manchester City, Fulham'ı ağırlayacak.



