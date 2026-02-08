08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-275'
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-145'
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-477'
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Manchester City, Liverpool'u altüst etti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Liverpool deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

calendar 08 Şubat 2026 21:34 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Manchester City, Liverpool'u altüst etti!
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester City maçı 2-1 kazandı.

ŞAHANE BİR FRİKİK GOLÜ!

Maçın 74. dakikasında Dominik Szoboszlai muhteşem bir frikik golünün altına imza attı.

M. CITY İNANILMAZ DÖNDÜ

Konuk ekip Manchester City 84. dakikada Bernardo Silva ile durumu 1-1 yaptı. Maçın 90+3. dakikasında Erling Haaland penaltıyı gole çevirdi ve Manchester City maçı kazandı.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 50'ye yükseltti. Liverpool 39 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Sunderland'e konuk olacak. Manchester City, Fulham'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
