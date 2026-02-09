Barış Alper'den bu sezon 8. gol

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 31. resmi maçında 8. golünü attı.
Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 maça çıktı.
Çaykur Rizespor karşısında ligdeki 6. golünü kaydeden Barış Alper, Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da birer kez fileleri havalandırdı.
