08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Juventus, Lazio karşısında puanı 90+6'da kaptı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Lazio karşısında 1 puanı son anlarda kurtardı.

calendar 09 Şubat 2026 00:53
Haber: Sporx.com
İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Juventus, Lazio ile karşı karşıya geldi. Sahasında 2-0 geriye düşen Juventus, 2-2'lik skorla maçta puan almayı başardı.

Lazio'nun gollerini 45. dakikada Pedro ve 47. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

Juventus'un golleri 59. dakikada Weston McKennie ve 90+6. dakikada Pierre Kalulu'dan geldi.

Ev sahibi Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlik sonrası Juventus 46, Lazio 33 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Inter'e konuk olacak. Lazio, Atalanta'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
