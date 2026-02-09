Sacha Boey, 750 gün sonra 'Parçalı' ile sahada

Fransız futbolcu Sacha Boey, 750 gün sonra Galatasaray ile maça çıktı.
Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılarda son maçına 21 Ocak 2024 tarihinde Trabzonspor'a karşı çıkan Boey, Çaykur Rizespor'a karşı 75. dakikada Lang'ın yerine oyuna dahil olarak, 750 gün sonra Galatasaray formasını yeniden giydi.
