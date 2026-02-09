08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Osimhen, Galatasaray tarihinde yükseliyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulüp tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu oldu.

calendar 09 Şubat 2026 00:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen, Galatasaray tarihinde yükseliyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 15. golünü attı.

Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 15 golü buldu.

Nijeryalı futbolcu, attığı golle Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu oldu.

Osimhen, Galatasaray'daki 52. golüne ulaşarak, 51 gollü Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis'i geçti.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu 73 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi olurken, Arjantinli yıldızı 72 golle Gheorghe Hagi ve 61 golle Milan Baros takip ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
