08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı

Real Madrid, Valencia'yı Mestalla'da 2-0 mağlup etti ve üst üste 8. lig maçını kazanarak Barcelona'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü.

calendar 09 Şubat 2026 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 00:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, La Liga'da seriye bağladı
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada sol bek Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA GÜLER 82 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

MADRID'DEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti ve 57 puanla lider Barcelona'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Valencia ise üst üste kinci yenilgisini aldı ve 23 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

GELECEK HAFTA ZORLU MÜCADELELER

Real Madrid, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Valencia ise Levante ile derbi maçına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
