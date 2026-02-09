Galatasaray'ın şanssızlığı; 3 kez direğe takıldı

Galatasaray'ın Rizespor maçındaki üç şutu direkten döndü
Galatasaray'ın son haftalardaki skorer Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, karşılaşmanın 10. dakikasında direğe takıldı. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp auta çıktı.
Sarı-kırmızıların yeni Hollandalı transferi Noa Lang da ilk golüne çok yaklaştı. Lang'ın 46. dakikada ceza sahası sol çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin 82. dakikada ceza yayından vuruşunda ise meşin yuvarlak, üst direğe çarptı.
