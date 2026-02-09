Galatasaray'dan Rizespor'a karşı 8 maçlık seri

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile çıktığı son 8 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 müsabakayı sırasıyla 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1, 3-1 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamladı.
Okan Buruk, Çaykur Rizespor'a karşı yine puan kaybetmedi
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6. maçında da puan kaybetmedi.
Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçın 6'sını da kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.
Bu arada Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, sağ bek başladığı mücadeleyi yapılan değişikliklerin ardından sol açıkta bitirdi.
