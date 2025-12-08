08 Aralık
Sarıyer'den Hatayspor'a farklı tarife

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Sarıyer, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

08 Aralık 2025 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.
 
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
 
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri Julien Anziani, Papy Djilobodji ve Malaly Dembele kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligde 17 puana ulaşırken, Hatayspor 5 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.
 
Stat: Fuat Tosyalı
 
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan
 
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz
 
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)
 
Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele (SMS Grup Sarıyer)
 
Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Traore (SMS Grup Sarıyer)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
