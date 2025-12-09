Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!

Haftaya Trabzonspor ile oynanacak maça değinen Yalçın, "Trabzonspor ilk yarının en formda takımı. Ciddi gelişim içindeler. Zor bir deplasman olacak. Hazırlanacağız. Bu oyunları oynamaya alışık bir takımız. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız." dedi.







Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.