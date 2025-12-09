Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'IN ZAYIF YÖNLERİ TABİKİDE VAR"
Beşiktaş'ın güç dengesinin sahasında farklılaştığını vurgulayan Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ın zayıf yönleri tabii ki var ama Beşiktaş'ın bu taraftarıyla, atmosferle, stadyumla zayıf yönü olmuyor. Yeter ki oyuncular gününde olsun." dedi.
"GOLÜ ATSAK DA BASKI YEDİK"
Maç öncesi hazırladıkları oyun planının sahaya tam anlamıyla yansıdığını söyleyen genç teknik adam, "Planımız tuttu. Beşiktaş'ın bugün yapması gereken, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bize karşı aç olacağını biliyorduk. İstediğimizi yapamadık. Golü atsak da baskı yedik." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE YÜZ PLANIMIZ TUTTU"
Yılmaz, özellikle ilk devrede geçiş oyununda başarı sağladıklarını belirtti:
"İlk devrede final pasına kadar geçişlerde başarılıydık. Final paslarını yapabilsek, ikinciyi bulabilirdik. Yüzde yüz planımız tuttu."
"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Oyuncularına özel bir parantez açan Yılmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın önünde saygıyla eğilmek lazım." dedi.
"BUGÜN 2 PUANI KAÇIRDIK"
Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında 1 puanın değerli olduğunu fakat daha fazlasını alabileceklerini dile getirdi:
"Hedefler, hayaller hep var ama ayağımız yere basmalı. Bugün için 2 puanı kaçırdık. Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Planımız tuttu."
"GELİŞİYORUZ, YARIŞIYORUZ..."
Kaçan fırsatlara tekrar dikkat çeken Burak Yılmaz, "Geçişleri sonlandırabilsek, ikinciyi, üçüncüyü atabilirdik. 1 puanı aldık ve gidiyoruz." Gelişiyoruz, yarışıyoruz… Şimdi gözümüz Göztepe maçında." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, 1 puanı başarı olarak değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle Beşiktaş'ın iştahlı olacağını biliyorduk. Bugün bu kadar iştahlı, arzulu olurken planımızı geçiş üzerine yaptık. Geçiş üzerine çalıştık ve bugün muvaffak olduk. İlk devrede finali bulsaydık 3-0, 4-0 içeri girebilirdik. Türkiye'nin en zor deplasmanından alınmış 1 puan oyuncularımızın başarısıdır. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın kendine güveni, arzusu isteği benim için çok önemliydi. Beşiktaş'ın iki kere geri düşüp gelmesi büyük takım reaksiyonuydu. 1 puanı hak ederek gidiyoruz, 2 puanı kim kaçırdı sizin takdirinize bırakıyorum. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Topu Beşiktaş'a bırakarak geçiş oynayacağımız için bu pozisyonları vereceğimizi biliyorduk. 1 puan için mutluyuz." diye konuştu.
SERGEN YALÇIN'A CEVAP!
Yılmaz oyuncularının çok sık yerde yattığı yönündeki eleştirilere "Oyuncular kendilerini yere atmadı. Buradan puan almak kolay bir şey değil. Hakem 6 dakika uzatma verdi. Oyuncularımıza yere yatın, zaman geçirin diye bir şey söylemedik. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. 3 sakatımız, 3 cezalımız var." dedi.
Genç teknik adam, Gaziantep FK'de daha rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktararak şöyle devam etti:
"A Milli Futbol Takımı'ndan teklif vardı ama Ahmet Nur Çebi, 'Bana yardımcı ol' dedi. Ben de hayatım boyunca herkese yardım eden bir insan olarak elimi taşın altına soktum. Çok üzüldüm, yara aldım, kırıldım ama 4 maçlık teknik direktörlük yaptım diyemem. Kayserispor'a gittiğimde ligde kalması imkansızdı. Oraya gittik ve kümede kaldık. Kasımpaşa'da kümede kalalım dediler, kaldık ve anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep FK'de kendim transfer yapıyorum. Başkanımız da bana destek oldu. Kendi oyunumu kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam var. Kendimi en çok geliştirdiğim yönüm insan yönetimi diye düşünüyorum."
Burak Yılmaz, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"4 GOL ATABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"
Kendi antrenörlük tarzının tamamıyla rakip analizine göre olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "İç sahada ve dış sahada farklı diziliş, farklı oyun formatıyla oynuyoruz ama baktığımız zaman oyuncularımın bu performansı iç sahada farklıyken dış sahada daha farklı olmaya başladı. İlk devre eğer final paslarını yapsaydık 4 gol atabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.
"BAYO'YU BEN ALDIM"
Kırmızı-siyahlı ekibin golcü oyuncusu Mohamed Bayo'yla ilgili övgü dolu sözler dile getiren Yılmaz, "Bayo'yu ben aldım. Bayo'ya çok inanarak aldım. Ona hala da inanıyorum ama inanın o kendi potansiyelinin yüzde 40-50'siyle oynuyor. Daha farklı özellikleri olan bir oyuncu. Gol attıkça, kendine güveni geldikçe daha iyi olacaktır. Öyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"BEN 'FORVET BURAK' OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM"
Futbolculuk dönemini hiç özlemediğini aktaran Yılmaz, "Futbol benim için bitti. Ben aslında 'forvet Burak' olarak da anılmayı istemiyorum. Ben artık teknik direktörüm ve iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Allah ekibimden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendimizi geliştirerek artık teknik direktörlük yolunda ilerliyoruz. 'Futbolu oynamak, futbol, forvet, milli takımda forvet yok', bunlar artık hoca olarak çözüm bulmamız gereken şeyler. Futbolu özlemiyorum, oynamayı hiç özlemiyorum. Artık oyunun bu tarafındayım." değerlendirmesinde bulundu.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Burak Yılmaz, gelecek planlarına ilişkin bir soruya ise "Beşiktaş'ın başında bir antrenör var. Ben Gaziantep FK'nin antrenörüyüm. Buna evet ya da hayır demek etik değil. Ama hepimizin hayalleri, hedefleri var ama ben bütün konsantrasyonumu, bütün her şeyimi Gaziantep için veriyorum." yanıtını verdi.