Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'IN ZAYIF YÖNLERİ TABİKİDE VAR"



Beşiktaş'ın güç dengesinin sahasında farklılaştığını vurgulayan Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ın zayıf yönleri tabii ki var ama Beşiktaş'ın bu taraftarıyla, atmosferle, stadyumla zayıf yönü olmuyor. Yeter ki oyuncular gününde olsun." dedi.



"GOLÜ ATSAK DA BASKI YEDİK"

Maç öncesi hazırladıkları oyun planının sahaya tam anlamıyla yansıdığını söyleyen genç teknik adam,ifadelerini kullandı.Yılmaz, özellikle ilk devrede geçiş oyununda başarı sağladıklarını belirtti:Oyuncularına özel bir parantez açan Yılmaz,dedi.Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında 1 puanın değerli olduğunu fakat daha fazlasını alabileceklerini dile getirdi:Kaçan fırsatlara tekrar dikkat çeken Burak Yılmaz,dedi.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, 1 puanı başarı olarak değerlendirdi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz,diye konuştu.Yılmaz oyuncularının çok sık yerde yattığı yönündeki eleştirilerededi.Genç teknik adam, Gaziantep FK'de daha rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktararak şöyle devam etti:

Burak Yılmaz, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"4 GOL ATABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"



Kendi antrenörlük tarzının tamamıyla rakip analizine göre olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "İç sahada ve dış sahada farklı diziliş, farklı oyun formatıyla oynuyoruz ama baktığımız zaman oyuncularımın bu performansı iç sahada farklıyken dış sahada daha farklı olmaya başladı. İlk devre eğer final paslarını yapsaydık 4 gol atabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.



"BAYO'YU BEN ALDIM"



Kırmızı-siyahlı ekibin golcü oyuncusu Mohamed Bayo'yla ilgili övgü dolu sözler dile getiren Yılmaz, "Bayo'yu ben aldım. Bayo'ya çok inanarak aldım. Ona hala da inanıyorum ama inanın o kendi potansiyelinin yüzde 40-50'siyle oynuyor. Daha farklı özellikleri olan bir oyuncu. Gol attıkça, kendine güveni geldikçe daha iyi olacaktır. Öyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"BEN 'FORVET BURAK' OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM"



Futbolculuk dönemini hiç özlemediğini aktaran Yılmaz, "Futbol benim için bitti. Ben aslında 'forvet Burak' olarak da anılmayı istemiyorum. Ben artık teknik direktörüm ve iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Allah ekibimden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendimizi geliştirerek artık teknik direktörlük yolunda ilerliyoruz. 'Futbolu oynamak, futbol, forvet, milli takımda forvet yok', bunlar artık hoca olarak çözüm bulmamız gereken şeyler. Futbolu özlemiyorum, oynamayı hiç özlemiyorum. Artık oyunun bu tarafındayım." değerlendirmesinde bulundu.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Burak Yılmaz, gelecek planlarına ilişkin bir soruya ise "Beşiktaş'ın başında bir antrenör var. Ben Gaziantep FK'nin antrenörüyüm. Buna evet ya da hayır demek etik değil. Ama hepimizin hayalleri, hedefleri var ama ben bütün konsantrasyonumu, bütün her şeyimi Gaziantep için veriyorum." yanıtını verdi.



