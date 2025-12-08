Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den maç sonu paylaşım!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadelede siyah beyazlıların ilk golünü kaydeden El Bilal Toure, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
24 yaşındaki yıldıız paylaşımında; "Gerçekten özür dilerim sevgili taraftarlar." ifadelerini kullandı.
