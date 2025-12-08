08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!

Mario Balotelli, 2010 finalinde Jose Mourinho'nun kendisini oynatmamasına hala üzüldüğünü söyleyerek "Oyuna girsem %98 gol atardım" iddiasında bulundu.

calendar 08 Aralık 2025 18:07 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 18:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mario Balotelli, Inter'in 2010 yılında Bayern Münih'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı final hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra o günü anlatan Balotelli, hem büyük mutluluğunu hem de Mourinho'nun kararına dair hissettiği hayal kırıklığını paylaştı.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Finalin kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Balotelli, "Dünya Kupası'nı hiç kazanmadım. Ama bence bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey Dünya Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Bu inanılmaz bir deneyimdi." dedi.

"MOURINHO BENİ FİNALDE OYNATMADI"



Maç öncesi Mourinho'nun kendisini antrenmanlarda denediğini ancak son anda karar değiştirdiğini belirten İtalyan yıldız, "Ne yazık ki Mourinho beni finalde oynatmadı. Biraz üzülmüştüm, çünkü Madrid'deki hafta boyunca antrenmanlarda beni sahada deniyordu. Her şey iyi gidiyordu.Sonra maçtan birkaç gün önce kararını değiştirdi. Takım için iyi bir karardı ama o an benim için zordu." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 98 EMİNDİM, OYUNA GİRSEYDİM GOL ATARDIM"

İddialı sözler söyleyen Balotelli, "O dönemde formdaydım. Elbette %100 emin olamazsın ama %98 eminim ki oyuna girseydim gol atardım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.