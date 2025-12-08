Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!

Mario Balotelli, Inter'in 2010 yılında Bayern Münih'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı final hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra o günü anlatan Balotelli, hem büyük mutluluğunu hem de Mourinho'nun kararına dair hissettiği hayal kırıklığını paylaştı.



"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"



Finalin kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Balotelli, "Dünya Kupası'nı hiç kazanmadım. Ama bence bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey Dünya Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Bu inanılmaz bir deneyimdi." dedi.



"MOURINHO BENİ FİNALDE OYNATMADI"

Maç öncesi Mourinho'nun kendisini antrenmanlarda denediğini ancak son anda karar değiştirdiğini belirten İtalyan yıldız,ifadelerini kullandı.İddialı sözler söyleyen Balotelli,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.