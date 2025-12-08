Cerny: 'Üzüntü verici'

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Cerny, galibiyet alamamalarını "Üzüntü verici." olarak değerlendirdi.
Cerny'nin maç sonu sözleri şu şekilde:
"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."
