08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
0-07'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Cerny: "Üzüntü verici"

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

08 Aralık 2025
Fotoğraf: AA
Cerny: 'Üzüntü verici'
Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cerny, galibiyet alamamalarını "Üzüntü verici." olarak değerlendirdi.

Cerny'nin maç sonu sözleri şu şekilde:

"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse, maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarında iyi yapamadık bugün. Basitçe söylemek gerekirse, iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
