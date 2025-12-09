Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı!

08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-4
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-0
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-3
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0

Futbolda bahis operasyonunda 20 şüpheli için tutuklama kararı verildi. İşte yaşananlar...

08 Aralık 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 01:24
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan 39 şüphelinin ifadeleri 19 savcı tarafından alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar'ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 19 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.

Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
