Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:33

Bedelli Askerlik Ücreti 2025: MSB bedelli askerlik parası nasıl, nereye yatırılır? Bedelli başvuru ekranı

Bedelli askerlik parası güncel tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2025 Temmuz'da memur maaşlarına gelen yüzde 15,57 oranındaki zammına ardından memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli ücretleri de arttı. Temmuz-Aralık dönemi için geçeli olan bedelli askerlik ücreti ne zaman, nereye ödenir? Yükümlüler, ''bedeli parası ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bedelli Askerlik Ücreti 2025: MSB bedelli askerlik parası nasıl, nereye yatırılır? Bedelli başvuru ekranı
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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik güncel ücretleri belli oldu. Ocak-Haziran dönemi için 243 bin 13 lira 44 TL olarak tahsil edilen bedelli paraları ikinci 6 aylık dönemde zamlı tutar üzerinden ödenecek. Bedelli askerlik yapacak yükümlüler başvurularını e-Devlet veya askerlik şubelerinden yapabilir. İşte, bedelli askerlik ücretine dair detaylar...

2025 TEMMUZ-ARALIK BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

İkinci 6 aylık dönem için hesaplanan yeni bedelli ücreti 280.850,64 TL oldu. Ocak'tan Haziran'a kadar 243 bin 13 lira 44 TL tutarındaki fiyat geçerliydi.

 BEDELLİ BAŞVURUSU DETAYLARI

Bedelli askerlik için başvurular e-Devlet veya askerlik şubelerinden oluyor. Ardından sağlık raporu alınır ve yine e-Devlet'ten celp tercihleri yapılarak ödeme işlemi gerçekleştirilir.

8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri de başladı.

BEDELLİ CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Temmuz 2025 / Sevk tarihi: 10 Temmuz 2025 / Terhis tarihi: 10 Ağustos

Ağustos 2025 / Sevk tarihi: 7 Ağustos 2025 / Terhis tarihi: 7 Eylül

Eylül 2025 / Sevk tarihi: 4 Eylül 2025 / Terhis tarihi: 4 Ekim

Ekim 2025 / Sevk tarihi: 7 Ekim 2025 / Terhis tarihi: 7 Kasım

Kasım 2025 / Sevk tarihi: 6 Kasım 2025 / Terhis tarihi: 6 Aralık

Aralık 2025 / Sevk tarihi: 4 Aralık 2025 / Terhis tarihi: 4 Ocak 2026

BEDELLİ PARASI NASIL, NEREYE YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası ile yapabilir.

Başvurunun yapılması ardından, bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesi gerekir.

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