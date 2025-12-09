Murat Sancak için tutuklama kararı ve nedeni!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak için tutuklama kararı verildi.Murat Sancak için "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında elde edilen malvarlığını, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçunu" işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklama talebine ilişkin yazıda, Mursat Sancak ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.Yazıda, şüpheli Murat Sancak hakkında hazırlananŞüphelinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu aktarılan yazıda, yasa dışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişiyle aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği anlatıldı.Yazıda, hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferi bulunan Murat Sancak'ın, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı, bu haliyle kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.Şüphelinin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında elde edilen malvarlığını, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçunu" işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu da yazıda yer aldı.Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak savcılıkta verdiği ifadesinde, "şeklinde konuştu.Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru'nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "" dedi.Faktoring şirketleriyle para transferi yapıldığı, bu sözleşmelerdeki iskonto ve faiz oranlarının piyasa koşullarına uygunluğu, kefalet veren kişiler, yönetim kurulu kararıyla temlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu kaynağın hangi işlemlerde kullanıldığı sorulması üzerine Sancak, "" ifadelerini kullandı.LED panolarda yasadışı bahis reklamı yayınlandığı için kulüp başkanının sevk edildiği; bu dönemde kulüpte görev alıp almadığı, reklam anlaşmasının kulübün bilgisi dahilinde olup olmadığı ve karşılığında herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı sorulması üzerine Sancak, "" dedi.Sancak'ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor'a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "" ifadelerini kullandı.Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "" dedi.