Servet Çetin: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen SMS Grup Sarıyerspor'un teknik direktörü Servet Çetin, "Bugün galip geldik, 3 puan daha aldık. İnşallah son 3 maçı da en iyi şekilde değerlendiririz." dedi.



Çetin, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.



Mücadelede 3-0'lık skoru bulmalarına rağmen çok iyi oynadıklarını düşünmediğini dile getiren Çetin, "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün galip geldik, 3 puan daha aldık. İnşallah son 3 maçı da en iyi şekilde değerlendiririz." diye konuştu.



