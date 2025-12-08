08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-4
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-0
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-3
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0

Galatasaray'da ilk 11 çıkmazı! Okan Buruk düşünüyor

Eksiklerle boğuşan Galatasaray'da özellikle sol bekteki belirsizlik Okan Buruk'u düşündürüyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, takımda yaşanan eksikler teknik direktör Okan Buruk'un işini bir hayli zorlaştırıyor.
 
Özellikle savunmanın sol kanadında yaşanan sıkıntı, maç öncesi en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor.
 
SOL BEKTE BÜYÜK BELİRSİZLİK
 
Eren Elmalı'nın men cezası, Kazımcan Karataş'ın kadro listesinde olmaması ve Jakobs'un sakatlığı nedeniyle sol bekte ciddi bir boşluk oluştu.
 
Bu bölge için iki isim öne çıkıyor: Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu.
 
Okan Buruk'un henüz son kararını vermediği öğrenilirken, yapılacak tercih hem savunma düzenini hem de hücum organizasyonlarını doğrudan etkileyecek.
 
SANCHEZ–BARDAKCI TANDEMİ GÖREVDE
 
Kalede Günay Güvenç ile başlaması beklenen Sarı-Kırmızılı ekipte, sağ bekte cezası sona eren Rolland Sallai geri dönüyor. 
 
Savunmanın merkezinde ise alışılmış ikili olan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı forma giyecek.
 
ORTA SAHADA LEMINA ŞOKU
 
Takımın önemli isimlerinden Mario Lemina'nın sakatlığı ciddi bir darbe olarak yorumlanırken, Buruk orta sahayı Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisine emanet edecek.
 
İkilinin önünde ise tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sahne alacak.
 
ÖN HAT ŞEKİLLENİYOR
 
Sağ kanatta Leroy Sane, ileride ise gol umudu Victor Osimhen yer alacak.
 
Sol kanat için ise karar maç saatine bırakıldı. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün, kendini hazır hissetmesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.
 
Galatasaray, tüm zorluklara rağmen Monaco karşısında en iyi kadroyla sahada olmayı hedefliyor. Okan Buruk'un son dokunuşları ise maç günü netleşecek. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
