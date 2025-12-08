Galatasaray'da ilk 11 çıkmazı! Okan Buruk düşünüyor

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, takımda yaşanan eksikler teknik direktör Okan Buruk'un işini bir hayli zorlaştırıyor.

Özellikle savunmanın sol kanadında yaşanan sıkıntı, maç öncesi en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor.

SOL BEKTE BÜYÜK BELİRSİZLİK

Eren Elmalı'nın men cezası, Kazımcan Karataş'ın kadro listesinde olmaması ve Jakobs'un sakatlığı nedeniyle sol bekte ciddi bir boşluk oluştu.

Bu bölge için iki isim öne çıkıyor: Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu.

Okan Buruk'un henüz son kararını vermediği öğrenilirken, yapılacak tercih hem savunma düzenini hem de hücum organizasyonlarını doğrudan etkileyecek.

SANCHEZ–BARDAKCI TANDEMİ GÖREVDE

Kalede Günay Güvenç ile başlaması beklenen Sarı-Kırmızılı ekipte, sağ bekte cezası sona eren Rolland Sallai geri dönüyor.

Savunmanın merkezinde ise alışılmış ikili olan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı forma giyecek.

ORTA SAHADA LEMINA ŞOKU

Takımın önemli isimlerinden Mario Lemina'nın sakatlığı ciddi bir darbe olarak yorumlanırken, Buruk orta sahayı Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisine emanet edecek.

İkilinin önünde ise tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan sahne alacak.

ÖN HAT ŞEKİLLENİYOR

Sağ kanatta Leroy Sane, ileride ise gol umudu Victor Osimhen yer alacak.

Sol kanat için ise karar maç saatine bırakıldı. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün, kendini hazır hissetmesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.