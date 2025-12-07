Ernest Muçi İzmir'de şov yaptı, Trabzonspor'da 15 yıl sonra bir ilki başardı

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, formunun zirvesinde.
Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye konuk olan bordo-mavililerde 24 yaşındaki yıldız, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı ve 47. dakikada Muçi'nin golüyle öne geçti.
İZMİR'DE ÇİFTE VURUŞ
Karadeniz ekibinin baskısını artırdığı dakikalarda, 76. dakikada sahne yine Arnavut futbolcuydu. Zubkov'un ortasına gelişine harika bir vuruş yapan Muçi, farkı 2'ye çıkardı ve maçın kaderini belirledi. Golünün ardından ameliyat olan takım arkadaşı Rayan Baniya'ya gönderme yapmayı da unutmadı.
MUÇİ SERİYE BAĞLADI
Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Ernest Muçi, Süper Lig'de üst üste üçüncü maçında da gol atarak Türkiye kariyerinin en uzun serisine ulaştı. Başakşehir'e 2, Konyaspor'a 1 gol atan Muçi, İzmir'deki dublesiyle grafiğini daha da yukarı taşıdı.
15 YIL SONRA GELEN TARİHİ BAŞARI
Muçi, Trabzonspor adına 15 yıl sonra üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Bu performansıyla bordo-mavili tarihe geçti.
SEZON RAKAMLARI PARLAK
Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Ernest Muçi, 5 gol ve 2 asistle Trabzonspor'un en formda isimlerinden biri haline geldi.
