07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-057'
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
1-160'
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-0DA
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Ernest Muçi İzmir'de şov yaptı, Trabzonspor'da 15 yıl sonra bir ilki başardı

Göztepe deplasmanında attığı 2 golle galibiyeti getiren Ernest Muçi, üst üste üçüncü maçında da fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı.

calendar 07 Aralık 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi İzmir'de şov yaptı, Trabzonspor'da 15 yıl sonra bir ilki başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, formunun zirvesinde.

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye konuk olan bordo-mavililerde 24 yaşındaki yıldız, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı ve 47. dakikada Muçi'nin golüyle öne geçti.

İZMİR'DE ÇİFTE VURUŞ

Karadeniz ekibinin baskısını artırdığı dakikalarda, 76. dakikada sahne yine Arnavut futbolcuydu. Zubkov'un ortasına gelişine harika bir vuruş yapan Muçi, farkı 2'ye çıkardı ve maçın kaderini belirledi. Golünün ardından ameliyat olan takım arkadaşı Rayan Baniya'ya gönderme yapmayı da unutmadı.


MUÇİ SERİYE BAĞLADI

Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Ernest Muçi, Süper Lig'de üst üste üçüncü maçında da gol atarak Türkiye kariyerinin en uzun serisine ulaştı. Başakşehir'e 2, Konyaspor'a 1 gol atan Muçi, İzmir'deki dublesiyle grafiğini daha da yukarı taşıdı.

15 YIL SONRA GELEN TARİHİ BAŞARI

Muçi, Trabzonspor adına 15 yıl sonra üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Bu performansıyla bordo-mavili tarihe geçti.

SEZON RAKAMLARI PARLAK

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Ernest Muçi, 5 gol ve 2 asistle Trabzonspor'un en formda isimlerinden biri haline geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
