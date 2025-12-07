Sainz: 'Lando bunu çok hak etti'

Williams pilotu Carlos Sainz JR, McLaren'den eski takım arkadaşı Lando Norris'in şampiyonluğunu değerlendirdi.Sainz, "Lando Norris adına gerçekten çok mutluyum çünkü her zaman inanılmaz hızlı bir pilottu, insanların düşündüğünden bile daha hızlı. Aşırı derecede yetenekli. McLaren'daki ilk yıllarda ona baktığımda, sadece hız üzerinden değerlendirsek bile birden fazla dünya şampiyonluğu kazanabilecek bir adam gördüm." ifadelerini kullandı.İspanyol pilot, "Zaman içinde birçok yeni beceri geliştirdi ve şimdi o bir dünya şampiyonu. Her şeyden çok, bir insan olarak onun adına mutluyum. Bu süreçte hep kendisi oldu, her zaman dürüst ve çok açıktı." dedi.Sainz, "Lando; insanlara, iyi biri olarak da dünya şampiyonu olabileceğini kanıtladı. Umarım hep aynı kalır ve F1'in tadını daha çok çıkarır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.