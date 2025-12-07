07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Sainz: "Lando bunu çok hak etti"

Lando Norris'in eski takım arkadaşı olan Williams pilotu Carlos Sainz, kariyerinin ilk F1 şampiyonluğunu elde eden Norris'i övdü.

calendar 07 Aralık 2025 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sainz: 'Lando bunu çok hak etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Williams pilotu Carlos Sainz JR, McLaren'den eski takım arkadaşı Lando Norris'in şampiyonluğunu değerlendirdi.

Sainz, "Lando Norris adına gerçekten çok mutluyum çünkü her zaman inanılmaz hızlı bir pilottu, insanların düşündüğünden bile daha hızlı. Aşırı derecede yetenekli. McLaren'daki ilk yıllarda ona baktığımda, sadece hız üzerinden değerlendirsek bile birden fazla dünya şampiyonluğu kazanabilecek bir adam gördüm." ifadelerini kullandı.

"BİR İNSAN OLARAK MUTLUYUM"


İspanyol pilot, "Zaman içinde birçok yeni beceri geliştirdi ve şimdi o bir dünya şampiyonu. Her şeyden çok, bir insan olarak onun adına mutluyum. Bu süreçte hep kendisi oldu, her zaman dürüst ve çok açıktı." dedi.

"İYİ BİR OLARAK ŞAMPİYON OLDU"

Sainz, "Lando; insanlara, iyi biri olarak da dünya şampiyonu olabileceğini kanıtladı. Umarım hep aynı kalır ve F1'in tadını daha çok çıkarır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.