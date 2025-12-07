07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
2-033'
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
1-033'
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

İtalyanlar duyurdu! Semih Kılıçsoy'a büyük şok!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. İtalyan ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için sözleşme feshi istiyor.

07 Aralık 2025 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler
İtalyanlar duyurdu! Semih Kılıçsoy'a büyük şok!
Sezon başında Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'a İtalyan ekibinden kötü haber geldi. 

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı. Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir ihtimal gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Semih Kılıçsoy, Cagliari, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında fesh edebilir. Milli futbolcunun beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulanırken devre arasında Beşiktaş'a geri dönebileceği aktarıldı.



Haberin detayında Semih Kılıçsoy'un Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı

İTALYA'DA NE YAPTI?

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, skor katkısı veremedi. Semih'in yalnızca 182 dakika süre bulması da oyununu olumsuz etkiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
