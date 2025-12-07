Atılay Canel: 'Golü yiyene kadar oyun başa baş gidiyordu'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Oyuna iyi başladık gibi oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu." dedi.



Maçın genelinde Fatih Karagümrük'ün 400'e, Gençlerbirliği'nin ise 265'e yakın pas yaptığını belirten Canel, "Hava toplarında biz üstünüz. Ama üçüncü bölgede bire bir mücadeleleri kaybedince onlar bizim kaleye çok daha fazla şut çekti. Daha isabetli şutlar attılar. Rakibimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



