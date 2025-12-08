Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Porto, deplasmanda Tondela'ya konuk oldu. Estadio Joao Cardoso Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto, 2-0 kazandı.



Karşılaşmada Porto'ya galibiyeti golleri 48. dakikada Samu Aghehowa ve 49. dakikada William Gomes kaydetti.



Porto'da Deniz Gül, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Porto, ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve 37 puanla Sporting'in 5 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Ligdeki 8. mağlubiyetini yaşayan Tondela, 9 puanla 16. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Porto, Estrela'yı konuk edecek. Tondela, Nacional'e konuk olacak.