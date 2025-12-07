Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'in serisini bitirdi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşı karşıya geldi.



Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 1-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 64. dakikada penaltıdan Marta Cox kaydetti.



FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe arsaVev, ligde 11'de 11 yaptı.



GALATASARAY İLK KEZ MAĞLUP



Galatasaray GAİN ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 33' yükselterek 1.sırada konumlandı. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Fomget Gençlik deplasmanına gidecek. Galatasaray, Hakkarigücü'nü ağırlayacak.

Müsabakayı, 10 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Stat: Chobani



Hakemler: Hatice Aydin, Engin Yılmaz, Yusuf Can Bük



Fenerbahçe arsaVev: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Plummer, İpek Kaya, Van Eynde (Dk. 76 Ümran Özev), Cox (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Otu, Ece Türkoğlu, Santos (Dk. 59 Peritan Bozdağ), Sabastine, Staskova (Dk. 82 Salas)



Galatasaray GAİN: Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin (Dk. 89 Elanur Laçin), Ecem Cümert (Dk. 80 Benan Altıntaş), Füller, Ebru Topçu, Jang Chang, Melike Pekel (Dk. 80 Kezban Tağ), Manga (Dk. 46 Marta), Giacinti



Gol: Dk. 64 Cox (Penaltıdan) (Fenerbahçe arsaVev)



Sarı kartlar: Dk. 20 Demehin, Dk. 30 Füller, Dk. 61 Giacinti ve Ecem Cümert (Galatasaray GAİN), Dk. 33 Cox, Dk. 78 İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev)



