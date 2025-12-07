07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'in serisini bitirdi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev sahasında Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 16:01 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 16:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'in serisini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşı karşıya geldi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 64. dakikada penaltıdan Marta Cox kaydetti.

FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe arsaVev, ligde 11'de 11 yaptı.

GALATASARAY İLK KEZ MAĞLUP

Galatasaray GAİN ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 33' yükselterek 1.sırada konumlandı. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Fomget Gençlik deplasmanına gidecek. Galatasaray, Hakkarigücü'nü ağırlayacak.



10 BİNİN ÜZERİNDE SEYİRCİ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Müsabakayı, 10 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Stat: Chobani

Hakemler: Hatice Aydin, Engin Yılmaz, Yusuf Can Bük

Fenerbahçe arsaVev: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Plummer, İpek Kaya, Van Eynde (Dk. 76 Ümran Özev), Cox (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Otu, Ece Türkoğlu, Santos (Dk. 59 Peritan Bozdağ), Sabastine, Staskova (Dk. 82 Salas)

Galatasaray GAİN: Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin (Dk. 89 Elanur Laçin), Ecem Cümert (Dk. 80 Benan Altıntaş), Füller, Ebru Topçu, Jang Chang, Melike Pekel (Dk. 80 Kezban Tağ), Manga (Dk. 46 Marta), Giacinti

Gol: Dk. 64 Cox (Penaltıdan) (Fenerbahçe arsaVev)

Sarı kartlar: Dk. 20 Demehin, Dk. 30 Füller, Dk. 61 Giacinti ve Ecem Cümert (Galatasaray GAİN), Dk. 33 Cox, Dk. 78 İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
