08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Monaco öncesi Galatasaray'ın en büyük kozu

Son haftalarda performansını zirveye taşıyan Leroy Sane, kritik Monaco sınavı öncesi özel olarak hazırlanıyor. Okan Buruk'un serbest rol vereceği Alman yıldızdan büyük beklenti var.

calendar 08 Aralık 2025 10:54
Monaco öncesi Galatasaray'ın en büyük kozu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da son haftaların en formda ismi olan Leroy Sane, yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 
 
Alman yıldız, önce Fenerbahçe derbisinde ağları sarsmış, ardından Samsunspor karşısında bir gol ve bir asistle yine kilit rol oynamıştı.
 
Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 19 lig maçında 5 gol ve 4 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, Monaco ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesi özel olarak hazırlanıyor.
 
OKAN BURUK SERBEST ROL VERİYOR
 
Teknik direktör Okan Buruk'un, Sane'yi Monaco karşısında daha serbest bir rolle sahaya sürmesi bekleniyor.
 
Alman futbolcunun bu sayede hücumda daha fazla alan bulması planlanıyor.
 
Takım içinde moral ve uyum seviyesi yüksek olan Sane'nin, "Elimden geleni yapacağım" diyerek arkadaşlarına motivasyon verdiği öğrenildi.
 
Devler Ligi'nde çok önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da tüm gözler, son dönemin parlayan yıldızı Sane'nin üzerinde olacak.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.