Monaco öncesi Galatasaray'ın en büyük kozu

Galatasaray 'da son haftaların en formda ismi olan Leroy Sane, yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Alman yıldız, önce Fenerbahçe derbisinde ağları sarsmış, ardından Samsunspor karşısında bir gol ve bir asistle yine kilit rol oynamıştı.

Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 19 lig maçında 5 gol ve 4 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, Monaco ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesi özel olarak hazırlanıyor.

OKAN BURUK SERBEST ROL VERİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Sane'yi Monaco karşısında daha serbest bir rolle sahaya sürmesi bekleniyor.

Alman futbolcunun bu sayede hücumda daha fazla alan bulması planlanıyor.

Takım içinde moral ve uyum seviyesi yüksek olan Sane'nin, "Elimden geleni yapacağım" diyerek arkadaşlarına motivasyon verdiği öğrenildi.

Devler Ligi'nde çok önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da tüm gözler, son dönemin parlayan yıldızı Sane'nin üzerinde olacak.